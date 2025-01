Le FC Nantes recrute ScorePlay

Du nouveau pour le FC Nantes et indirectement pour tous les suiveurs des Canaris sur le digital.

Le FC Nantes renforce son arsenal digital en s’associant à ScorePlay, la plateforme spécialisée dans la gestion et la distribution de contenus médias sportifs. Après l’AS Monaco et le LOSC Lille, c’est donc le troisième club de Ligue 1 à faire confiance à cette solution technologique en pleine expansion.

Pour le club aux huit titres de champion de France, cette collaboration marque une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation digitale. L’octuple champion de France pourra désormais optimiser le traitement et le partage de ses contenus multimédias, de la Beaujoire jusqu’aux écrans de ses supporters.

Une alliance pour stimuler le contenu des Canaris

Cette alliance permettra au FC Nantes d’automatiser la gestion de ses ressources médias et d’accélérer leur diffusion auprès des fans et des partenaires. Un outil particulièrement précieux pour un club historique qui génère quotidiennement une quantité importante de contenus exclusifs, entre séances d’entraînement, matchs et événements officiels.

L’arrivée de ScorePlay à la Jonelière s’inscrit dans une tendance plus large de digitalisation du football français, alors que les clubs cherchent à optimiser leur présence numérique et à enrichir l’expérience de leurs supporters.