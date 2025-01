Quand Mbappé découvre son nouveau smartphone en or et personnalisé

Kylian Mbappé a reçu un smartphone en or et à son nom en marge de la finale de la Supercoupe d’Espagne.

C’est en marge de la finale de la Supercoupe d’Espagne, disputée dimanche en Arabie Saoudite au FC Barcelone (défaite 2-5 des Merengue), que les joueurs du collectif du Real Madrid ont reçu leur présent. C’est un smartphone, le dernier de la marque californienne à la pomme pour emblème, délivré de la part d’une entreprise britannique, spécialiste de la customisation des téléphones portables.

24 smartphones personnalisés livrés à Mbapppé et ses partenaires

Elle en a créé 24 au bénéfices des hommes de Carlo Ancelotti sur un même template esthétique : une coque recouverte d’or en surface, le logo du Real Madrid et chacun porte le nom de son nouveau propriétaire. Parmi les heureux bénéficiaires, il y a Kylian Mbappé, le capitaine de l’équipe de France passé à la postérité de l’image, à l’instant de recevoir sa version.

Le Real Madrid est rentré de Jeddah les valises bien pleines

En quittant Jeddah, les joueurs du Real Madrid avaient les valises plus pleines qu’à l’aller, d’un smartphone clinquant en plus et de cinq buts dans la musette, pour une lourde défaire concédé au plus grand rival sportif de la Maison Blanche.