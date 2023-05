Les très juteux business extra-sportifs de Marcus Rashford

Sportif émérite et entrepreneur malin, Marcus Rashford a décidément toutes les qualités.

L’attaquant vedette des des Three Lions et de Manchester United, Marcus Rashford, prouve qu’il est aussi doué pour générer des revenus sur, et hors des pelouses de football. La preuve étant que, selon les informations de The Sun basées sur les registres de Companies House (l’équivalent anglais du registre du commerce en France), ses entreprises personnelles lui rapportent l’équivalent de plus de 55 000 euros… Par jours !

Marcus Rashford gagne plus hors des terrains qu’avec Manchester United

Cela signifie que les activités extra-sportives du footballeur de 25 ans lui rapportent plus, que son contrat signé jusqu’en 2024 avec son club de Manchester United, à 12,7 millions d’euros brut annuels (hors primes). Selon les comptes de Companies House, ses entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de 17,7 millions de livres sterling (un peu plus de 20 M€), sur les douze mois précédents avril 2022. La valorisation de ses actifs est estimées à 35,6 millions d’euros.

Une société d’image, une immobilière et une d’investissements

Sa société de droits d’image, MUCS Enterprises, a particulièrement progressé avec une augmentation de ses actifs de 11 millions de livres sterling (12,6 M€) pour atteindre 20,1 millions de livres sterling (23,1 M€). Son entreprise immobilière, MUCS Properties, elle a réalisé un bénéfice de 6,5 millions de livres sterling (7,5 M€), pour un total de revenus de 9,7 millions de livres sterling (11,2 M€). Quant à sa Sa troisième société, MUCS Investments, ses actifs s’élevaient à 292 227 £ (336 045 €), en janvier 2022.

Un entrepreneur chevronné et un athlète généreux

« Marcus est un gars intelligent et très rapide pour repérer une opportunité d’affaires. Sa détermination et sa motivation viennent de son enfance difficile. Et il est aussi doué pour repérer les opportunités en dehors du terrain que sur le terrain, comme le montrent ses revenus », a confié une source anonyme citée par The Sun. (Jeune) homme d’affaire avisé, Marcus Rashford est aussi une personnalité qui a du coeur. Il a, par exemple ouvert les portes de l’une de ses maisons à l’ancien défenseur mancunien, Wes Brown, après qu’il ait fait faillite, et s’est distingué honorablement pendant la crise de la Covid, en forçant son gouvernement à faire machine arrière, sur la distribution de repas gratuits aux enfants les plus précaires d’Angleterre, pendant les vacances scolaires, qui devaient être initialement supprimés.