Les salaires des joueurs de l’équipe d’Argentine au Mondial 2022

Lionel Messi est le leader la sélection d’Argentine au Mondial 2022, il est aussi naturellement, le joueur le mieux payé de son équipe.

Au crépuscule de sa (formidable) carrière, Lionel Messi va jouer dimanche, le match le plus important de sa vie. Le deuxième, si l’on rappelle qu’en 2014 déjà, son Argentine s’était hissée en finale d’une coupe du monde, perdue face à l’Allemagne (0-1, ap). Face à la France, l’Albiceleste ne sera pas la favorite. Dominée, sur le papier, elle l’est aussi sur la grille des salaires, des 26 joueurs choisis par le sélectionneur, Lionel Scaloni, pour ce Mondial 2022, au Qatar.

Messi comme Mbappé écrase le vestiaire de son salaire

Avec toutefois une même particularité que le vestiaire de l’équipe de France, à savoir que comme Mbappé chez les Bleus, Lionel Messi écrase le reste du groupe du poids de son contrat colossal, signé avec le Paris Saint-Germain : Deux saisons (plus une en option), payées plus de 40 millions d’euros brut chacune. Hors primes additionnelles. Et hors revenus tirés des annonceurs, et ils sont nombreux associés au GOAT du football. Lionel Messi est ainsi, le deuxième footballeur le mieux payé dans le monde, juste derrière… Kylian Mbappé!

Les anciens ou l’actuel du PSG ont les plus gros contrats

Les salaires exprimés en page suivante sont des estimations annuelles brutes de chacun. En Argentine, le cas Messi mis à part, il y a une forme d’homogénéité, entre les cadres du collectif, qui le sont aussi souvent en clubs et les seconds couteaux. C’est une généralité qui appelle ses particularités, comme dans l’axe du milieu de terrain, à la récupération. Où Léandro Paredes domine financièrement, avec son contrat signé pour la Juve, mais il n’est que remplaçant sous le maillot de l’Albicesleste. L’ancien du PSG est au pied du podium des salaires de sa sélection, après Lionel Messi, Cristian Romero et son coéquiper turinois, Angel di Maria.

Joueur Club Salaire en 2022-2023 Emiliano Martinez Aston Villa 2,9 M€ Geronimo Rulli Villarreal 2,7 M€ Franco Armani River Plate – Gonzalo Montiel FC Séville 1,9 M€