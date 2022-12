France ou Argentine, qui va gagner le Mondial selon les bookmakers ?

La France de Mabppé ou l’Argentine de Messi, laquelle sera sacrée championne du monde ?

La finale de la Coupe du Monde 2022 opposera donc la France à l’Argentine. Malmenés par des Marocains combatifs, les Bleus sont parvenus à s’imposer (2-0), grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. De leur côté, les Argentins ont pris assez rapidement et facilement le dessus sur des Croates qui semblaient très fatigués. L’Albiceleste s’est rapidement mise à l’abri en marquant deux buts en l’espace de cinq minutes (34ème et 39ème), avant d’alourdir le score en seconde période, pour finalement s’imposer 3-0.

La France légèrement favorite face à l’Argentine

Emmenée par son capitaine Lionel Messi, l’Argentine voudra, comme les Bleus, décrocher sa troisième étoile. Quatre années après leur élimination lors du Mondial 2018 en huitièmes de finale suite à une défaite face à l’équipe de France (4-3), les hommes de Lionel Scaloni souhaitent prendre leur revanche. Si l’on se penche sur les bookmakers, l’issue de cette rencontre est légèrement à l’avantage de Mbappé et ses coéquipiers. La victoire des Bleus est cotée à 2,7 tandis que celle des Argentins vaut 2,8 contre un. Un léger écart qui s’explique par le statut de champion du monde en titre, des hommes de Didier Deschamps. Néanmoins, tout ne devrait pas être aussi limpide, puisqu’à la lecture du score le plus précis envisagé, au terme des 90 minutes initiales, le nul 1-1 ressort en premier, entre 5 et 5,5 contre un, pour la cote.

Lionel Messi, l’atout majeur de l’Argentine

Comme depuis le début de la Coupe du monde, Messi est le joueur à suivre du coté de l’Argentine. Encore décisif lors de la demi-finale contre la Croatie avec un but et une passe décisive, la Pulga sera, comme il y a quatre ans en Russie, le joueur à craindre pour les Bleus. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la cote d’un but du joueur de 35 ans est de 2,8. La France a également des atouts à faire valoir. Peu en vue lors du quart de finale face à l’Angleterre et lors de la demi-finale face au Maroc, Kylian Mbappé voudra se montrer décisif lors de cette finale. Les bookmakers le considèrent toujours comme l’arme fatale des Bleus. En effet, le but du natif de Bondy est coté à 2,85. Preuve, s’il en fallait une, que ce match est très indécis.