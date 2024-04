Les juteux business extra-sportifs de Mohamed Salah

Mohamed Salah ne gagne pas sa vie qu’avec ses performances sur le terrain.

Mohamed Salah ne réussit pas seulement sur les terrains de football. À 31 ans, l’attaquant vedette de Liverpool, qui gagne déjà près de 21 millions d’euros annuels grâce à son contrat lucratif en club, a révélé des bénéfices massifs pour sa société commerciale.

La société personnelle de Salah a généré 6,3 M€ de revenus en 2023

D’après les derniers documents financiers datés du 30 juin 2023 que partage The Mirror, la société commerciale ‘Salah UK Commercial’ a enregistré un bénéfice de plus de 5,4 millions de livres après impôts (6,3 M€). Cette réussite commerciale s’ajoute aux 27 millions de livres (31,5 M€) qu’il a déjà engrangés grâce à des accords commerciaux au cours des trois dernières années, portant le total à plus de 33 millions de livres (38,5 M€).

Des revenus extra-sportifs qui complètent un contrat en or avec Liverpool

En plus de son salaire et de ses accords de sponsoring avec des géants comme Adidas, Uber, Vodafone et Pepsi, Salah a empoché 11 millions de livres (12,8 M) rien qu’avec des contrats de sponsoring personnels lors de la dernière année fiscale. Malgré les spéculations persistantes et l’intérêt continu de l’Arabie saoudite, l’attaquant égyptien assure que le départ de Klopp n’aura pas d’incidence sur son avenir à Anfield, affirmant que les changements font partie intégrante de la vie dans le monde du football.