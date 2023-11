Les salaires des joueurs de Liverpool cette saison 2023-2024

Mohamed Salah, numéro un sur les salaires à Liverpool et le troisième à l’échelle de la Premier League.

Liverpool est l’un des clubs les plus riches du monde, et cela se reflète dans les salaires de ses joueurs. Ils comptent parmi les plus élevés, bien que les Reds sont privés cette saison de la Ligue des champions. Et de ce que rapporte financièrement une campagne de C1.

Mohame Salah numéro un sur les salaires chez les Reds

Sans surprise, Mohamed Salah se positionne comme le joueur le mieux payé de Liverpool pour la saison 2023-2024, avec un salaire annuel de 21 millions d’euros brut. L’attaquant international egyptien a signé un nouveau contrat en juin 2023, qui le lie à Liverpool jusqu’en 2025. Avec une revalorisation salariale à la clé, lui qui gagne l’équivalent du million d’euros par semaine, tous revenus (salaires, primes, sponsoring) confondus. Il est, en terme de salaire, le troisième joueur le mieux payé de la Premier League, après les Citizens, Kevin de Bruyne et Erling Halaand, à respectivement 24 M€ et 22,5 M€ brut annuels.

L’une des masses salariales les plus épaisses du football

Cela faisant notamment qu’en dépit des départs de Jordan Henderson et Fabinho pour le nouvel eldorado saoudien, la masse salariale des Reds serait en légère augmentation cette saison 2023-2024. En 2022, pour dernier chiffre officiellement connue, elle avoisinait les 430 millions d’euros chargés. Les chiffres des salaires des joueurs de Liverpool cette saison 2023-2024 rapportés ci-dessous sont des estimations tirées de la plateforme Spotrac.

Les salaires des joueurs de Liverpool cette saison 2023-2024

Mohamed Salah = 21 M€

Virgil Van Dijk = 13,2 M€

Thiago Alcántara = 12 M€

Trent Alexander-Arnold = 10,8 M€

Alisson Becker = 9 M€

Ryan Gravenberch = 9 M€

Alexis Mac Allister = 9 M€

Diogo Jota = 8,4 M€

Darwin Núñez = 8,4 M€

Cody Gakpo = 7,2 M€

Dominik Szoboszlai = 7,2 M€

Joel Matip = 6 M€

Andrew Robertson = 6 M€

Joe Gomez = 5,1 M€

Ibrahima Konate = 4,2 M€

Estimation des salaires exprimée en brut