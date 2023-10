Mo Salah, les semaines à plus du million d’euros de l’attaquant de Liverpool

A l’addition des revenus en club et extra-sportifs, Mohamed Salah dépasse le million d’euros gagné chaque semaine.

Mohamed Salah est l’un des joueurs de football les mieux payés au monde. Son contrat avec Liverpool, couplé au reste de ses revenus, primes, sponsors et autres droits commerciaux, lui rapporte un salaire annuel de plus d’un million d’euros par semaine. Dans une étude réalisée par la Harvard Business School relayée par la presse britannique, dont le média The Guardian, son avocat et conseiller, Ramy Abbas, a révélé que les négociations pour le renouvellement de son contrat ont été très difficiles.

Mohamed Salah dépasse le million hebdomadaire à l’addition de ses revenus

Le club voulait que Salah accepte une part plus importante de salaire variable, liée à ses performances individuelles et collectives. Mais Abbas a refusé, estimant que Salah méritait un salaire fixe plus élevé en raison de sa valeur pour le club. Les deux parties ont finalement trouvé un accord et Salah a signé un nouveau contrat en juillet 2022, qui court jusqu’en 2025. On ne sait pas exactement combien Liverpool lui paie, mais Abbas a déclaré que ses revenus totaux, y compris les droits d’image, pourraient atteindre entre 54 et 62 millions d’euros par an.

Des discussions pour prolonger menées durement avec Liverpool

Salah est l’un des joueurs les plus populaires au monde et ses revenus commerciaux sont considérables. Il a des contrats de sponsoring avec de grandes marques telles qu’Adidas, PepsiCo et Gucci. L’étude de la Harvard Business School souligne le rôle important que jouent les agents de joueurs dans le monde du football moderne. Abbas a joué un rôle crucial dans les négociations du contrat de Salah et il a permis au joueur d’obtenir une augmentation significative de son salaire.

Salah est un exemple de la façon dont les joueurs de football peuvent devenir des marques mondiales et générer des revenus importants en dehors du terrain.