Zinedine Zidane est le meilleur selon ChatGPT.

L’intelligence artificielle (IA) ne résout pas tout, mais elle peut permettre de trancher des débats. Récemment, nous l’avons fait en listant les 100 meilleurs clubs de foot français de l’histoire, cette fois, nous renouvelons l’exercice en nous intéressant aux 100 meilleurs footballeurs français de l’histoire selon ChatGPT.

Zidane devant Platini et Thierry Henry

L’IA la plus célèbre du web hisse un certain Zinedine Zidane en tête et avec lui Michel Platini et Thierry Henry pour former le podium. A priori, ça tient plutôt la route et son classement intègre des joueurs de toutes générations, avec toutefois une préférence somme toute logique pour les joueurs qui évoluent depuis que la discipline est médiatisée et vue du plus grand nombre.

Pour justifier son palmarès, ChatGPT explique : « Cette liste inclut des joueurs emblématiques de différentes époques, des légendes des années 50-60 comme Raymond Kopa et Just Fontaine aux stars contemporaines comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Elle se base sur les performances en club, en équipe nationale, ainsi que sur l’impact global de chaque joueur sur le football français. » Voilà donc ci-dessous son top 100 du moment.

Les 100 meilleurs footballeurs français de l’histoire selon ChatGPT

1. Zinédine Zidane

2. Michel Platini

3. Thierry Henry

4. Raymond Kopa

5. Just Fontaine

6. Jean Tigana

7. Eric Cantona

8. Patrick Vieira

9. Didier Deschamps

10. Marcel Desailly

11. Lilian Thuram

12. Laurent Blanc

13. Franck Ribéry

14. Kylian Mbappé

15. Antoine Griezmann

16. Hugo Lloris

17. Karim Benzema

18. Jean-Pierre Papin

19. Alain Giresse

20. Robert Pirès

21. Sylvain Wiltord

22. Youri Djorkaeff

23. Emmanuel Petit

24. Claude Makélélé

25. N’Golo Kanté

26. Raphaël Varane

27. Paul Pogba

28. Bixente Lizarazu

29. Bernard Lama

30. Fabien Barthez

31. Maxime Bossis

32. Bruno Bellone

33. Marius Trésor

34. Dominique Rocheteau

35. David Trezeguet

36. Georges Carnus

37. Vincent Candela

38. Jean Djorkaeff

39. Luis Fernandez

40. René Girard

41. William Gallas

42. Alain Roche

43. Bernard Pardo

44. Patrice Evra

45. Christophe Dugarry

46. Christian Karembeu

47. Jean-Marc Ferreri

48. Dominique Bathenay

49. Philippe Mexès

50. Jocelyn Angloma

51. Paul Le Guen

52. Patrick Battiston

53. Alain Boghossian

54. Philippe Trésor

55. Philippe Vercruysse

56. Olivier Giroud

57. Franck Sauzée

58. Franck Leboeuf

59. Moussa Sissoko

60. Benjamin Pavard

61. Lucas Hernandez

62. Blaise Matuidi

63. Sylvain Distin

64. Basile Boli

65. Jean-Michel Larqué

66. Florent Malouda

67. José Touré

68. Bruno Martini

69. Sébastien Frey

70. Yannick Stopyra

71. Mickaël Landreau

72. Olivier Dacourt

73. Gaël Clichy

74. Didier Six

75. Christian Lopez

76. Grégory Coupet

77. Paul Bernard

78. Vincent Guérin

79. Manuel Amoros

80. Lassana Diarra

81. Yann M’Vila

82. Benoît Trémoulinas

83. Adil Rami

84. Mathieu Valbuena

85. Christophe Revault

86. Bernard Genghini

87. Amara Simba

88. Jimmy Briand

89. Pascal Vahirua

90. Elie Baup

91. Jean-François Domergue

92. Loïc Rémy

93. Daniel Bravo

94. Bernard Bosquier

95. Kurt Zouma

96. Clément Lenglet

97. Alphonse Areola

98. Anthony Martial

99. Jean-Claude Bras

100. Djibril Cissé