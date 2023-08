L’entraîneur des Warriors en NBA devient l’actionnaire d’un club de Liga

Steve Kerr est entré dans l’actionnariat du RCD Majorque en Liga.

Steve Kerr, l’entraîneur de l’équipe de basket-ball des Golden State Warriors en NBA, franchit une nouvelle étape dans le monde sportif. Il devient désormais actionnaire du RCD Majorque, un club espagnol évoluant en Liga. Andy Kohlberg, actuel président et actionnaire majoritaire du club espagnol, a invité Kerr à rejoindre la liste des actionnaires. En 2022, l’entraîneur avait visité la ville de Majorque et saisi l’occasion pour assister à un match de l’équipe. Suite à cette visite, Kerr s’était déclaré un « supporter » du club.

Kerr est devenu « supporter » du RC Majorque après une visite de la ville

Kerr a déclaré : « Andy Kolhberg et moi sommes amis depuis de nombreuses années. Nous avons passé du temps ensemble cet été. Il m’a parlé des changements dans le groupe d’actionnaires et m’a offert la possibilité de faire partie du nouveau groupe d’investisseurs. J’étais tellement enthousiaste, étant à MaJorque l’été dernier, en regardant un match, en suivant l’équipe et en devenant un fan. C’était une opportunité vraiment passionnante et je l’ai saisie. »

L’entraîneur des Warriors rejoint Steve Nash, pour autre ancien de la NBA

En plus d’être président du SCD Majorque, Kolhberg est un ancien vice-président des Phoenix Suns, une franchise de la NBA. En tant qu’actionnaire du club espagnol, Kerr rejoint Steve Nash, élu deux fois MVP de la NBA, dans cette aventure. Kerr a déclaré que cette décision d’investir dans l’équipe le poussera à suivre activement les matches de LaLiga. « Il y a un an, je suis devenu fan du RCD Majorque et maintenant je m’implique davantage avec le club. Je vais regarder les matches de La Liga toute l’année. C’est très excitant, non seulement d’avoir une participation financière, mais aussi de mettre vraiment son cœur dans cette aventure et de devenir une partie intégrante de l’équipe », a conclu Kerr.