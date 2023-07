Le vrai salaire de Messi à l’Inter Miami après impôts et taxes

Sur les 55 millions d’euros brut annuels de son contrat avec l’Inter Miami, Lionel Messi n’en recevra qu’une partie.

Il y a le contrat au global, le revenu annuel donné en brut, et la réalité finale après paiement de tous les impôts, taxes et autres cotisations sociales. Lionel Messi n’y fait naturellement pas exception en venant joueur aux USA, à la défense de l’Inter Miami. Même s’il est devenu pour l’occasion, le sportif le mieux payé du pays, avec un salaire estimé à 55 millions de dollars par saison à son bénéfice, l’ex-joueur du Barça et du PSG n’en gagnera pas tant, in fine.

Lionel Messi a signé pour 55 M$ annuels avec l’Inter Miami

Messi a paraphé un contrat sur deux ans et demi qui lui rapporteront au cumul un peu moins de 130 millions d’euros brut. Une fois ponctionné, le salaire annuel de l’Argentin diminue de presque moitié, ou plus exactement de 42%. Parce qu’il y a à la fois le versement des impôts locaux, auxquels s’ajoutent la taxe Jock, sorte d’impôt sur les revenus applicables aux travailleurs venant de l’extérieur et la FICA (contraction de Federal Insurance Contributions Act), qui vaut équivalence des cotisations sociales.

Un peu plus de la moitié revient véritablement à l’Argentin

Au total donc, sur les 55 millions d’euros annuels (49,65 M€) de son salaire, Lionel Messi ne véritablement en toucher que 31,7 millions (28,62 M€). En précisant que ce « que » est naturellement à nuancer quand il est question de rémunération aussi conséquente. Cela, ne valant par ailleurs, que pour le salaire et les primes que perçoit le joueur avec l’Inter Miami, sachant que celui en gagne au moins autant sinon plus de ses activités extra-football et des marques qui s’associent à lui, dans le cadre du sponsoring.

Le vrai salaire de Messi à l’Inter Miami après impôts et taxes

– Salaire annuel = 55 millions de dollars

– Impôt fédéral (37%) = 20,35 millions

– Jock Tax (contribution applicable aux travailleurs qui viennent de l’extérieur d’un état, 3%) = 1,64 millions

– Taxe FICA (contributions sociales :santé et prévoyance… estimée 1%) = 1,29 millions

– Bénéfice annuel total = 31,7 millions de dollars