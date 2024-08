Les 10 recrues les plus chères du mercato de l’été en Ligue 1

A 60 millions d’euros, João Neves est le transfert le plus cher de l’été en Ligue 1, dans le sens des arrivées.

Ça paraît naturellement logique, mais c’est encore mieux de le pointer en évidence que cet été sur le mercato de la Ligue 1, les plus gros budgets du plateau ont été ceux qui ont les plus investi pour se renforcer. Preuve étant qu’au top 10 des recrues les plus chères de l’été en Ligue 1, il n’y a de place que pour le PSG, l’OM, l’OL et l’AS Monaco.

Le PSG campe le podium des recrues ls plus chères

Et surtout pour le Paris Saint-Germain qui campe le podium avec les arrivées du milieu João Neves (à 60 M€), de l’ailier Désiré Doué (50 M€) et du défenseur Willian Pacho. Au total, le club champion de France a investi 170 millions d’euros pour se renforcer sur ce mercato. Et plus de 140 millions d’euros du côté de l’Olympique Lyonnais qui a signé tout à la fois son mercato estival le plus dépensier de son histoire et sa recrue la plus chère en la personne du défenseur Moussa Niakhaté, en provenance de Nottingham Forest.

Greenwood une bonne affaire comptable plus que morale pour l’OM

Quant à l’Olympique de Marseille, il a investi 27 millions d’euros sur l’ailier anglais Mason Greenwood en restant sourd à la controverse autour du joueur. Au sens strict de l’investissement, c’est une opération prometteuse sur ce joueur un temps valorisé à plus de 100 millions d’euros, mais en même temps le club doit faire face aux critiques liées au passif judiciaire du joueur et les accusations de violence conjugale qui lui colle à la peau, même après l’abandon des poursuites de la justice britannique. Sur le terrain, Greenwood a déjà déployé la palette de son talent dans les premiers matchs de l’OM en championnat.

Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

1. João Neves (du Benfica au Paris Saint-Germain) = 60 M€

3. Désiré Doué (du Stade Rennais au Paris Saint-Germain) = 50 M€

3. Willian Pacho (de l’Eintracht Francfort au Paris Saint-Germain) = 40 M€

4. Moussa Niakhaté (de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais) = 31,9 M€

5. Ernest Nuamah (du FC RWD Molenbeek à l’Olympique Lyonnais) = 28,5 M€

6. Mason Greenwood (de Manchester United à l’Olympique de Marseille) = 27 M€

7. Elye Wahi (du RC Lens à l’Olympique de Marseille) = 25 M€

8. Orel Mangala (de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais) = 23,4 M€

9. Matvey Safonov (du FC Krasnodar au Paris Saint-Germain) = 20 M€

10. George Ilenikhena (du Royal Antwerp à l’AS Monaco) = 18,75 M€