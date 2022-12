Le RC Strasbourg réédite son maillot 89-90… avec Mammouth pour sponsor !

Le RC Strasbourg se replonge dans son histoire avec ce maillot.

C’est une marque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Ou peu. Car Mammouth fut pendant des années, au siècle dernier, le lieu où faire ses courses, pour beaucoup d’entre nous, avant que l’animal à défenses ne soit définitivement retiré du circuit, au début des années 2000, par le groupe Auchan qui l’a racheté. Mammouth a donc été un groupe influent et un sponsor majeur à l’avant sur les maillots du RC Strasbourg.

Un maillot iconique réédité par le RC Strasbourg

Mita, groupe spécialisé dans les photocopieurs était un autre partenaire commercial associé au maillot, qui a toutefois marqué son époque en France. Vingt quatre ans plus tard, le club alsacien renouvelle cette tunique iconique, en ciel et blanc, avec du noir pour les sponsors. Et un vrai col, façon polo, comme en avaient quasiment tous les maillots, en cette période.

Sur le terrain, le RC Strasbourg était coaché par Léonard Specht et comptait notamment, Cyriaque Didaux, Sylvain Sansone, Vincent Cobos ou Didier Monczuk, dans ses rangs.