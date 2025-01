Le RC Lens rempile avec Fanxp pour muscler sa billetterie

Le RC Lens poursuit ses efforts pour faciliter l’expérience de ses fans, toujours aussi nombreux à se rendre au stade.

Le Racing Club de Lens poursuit sa modernisation numérique. Le club artésien a choisi Fanxp pour refondre entièrement son système de billetterie, prolongeant une collaboration entamée en 2021 avec l’utilisation de solutions de paiement.

Ce partenariat, signé pour les cinq prochaines saisons, permettra au club d’optimiser la gestion des M-Tickets et du marché secondaire, tout en améliorant l’expérience utilisateur grâce à une nouvelle interface et une meilleure gestion des files d’attente. Une assurance annulation sera également proposée aux supporters.

Pour continuer à remplir le stade Bollaert-Delelis

« Cette signature avec un acteur reconnu permettra au club de bénéficier de l’expertise des équipes de Fanxp, afin de renforcer et d’amplifier les projets engagés ces dernières années », souligne par communiqué Antoine Delouis, directeur billetterie du RC Lens.

Le choix de Fanxp s’inscrit dans la stratégie de développement digital du club sang et or, qui cherche à concilier sa forte identité populaire avec les innovations technologiques. Une modernisation nécessaire pour un club qui affiche régulièrement guichets fermés à Bollaert-Delelis (il en est à 60 consécutifs) et dont la billetterie représente un enjeu majeur.