Le PSG signe avec Quest Esports et créé l’équipe PSG Quest

PSG Quest, la nouvelle écurie associée au PSG, officiera sur Dota 2.

Le Paris Saint-Germain Esports a annoncé ce mardi son grand retour sur Dota 2, en association avec l’équipe Qatarie, Quest Esports. La nouvelle équipe, nommée « PSG Quest », participera à l’un des plus prestigieux tournois de la scène esports, « The international 2023 », qui se tiendra du 12 au 29 octobre 2023. Le club de la capitale retrouve les fans de Dota 2 dans les plus prestigieux tournois de ce jeu, qui compte des centaines de milliers de joueurs à travers le monde.

Le PSG est de retour sur la plateforme Dota 2

« Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle aventure passionnante pour le Paris Saint-Germain dans le monde de l’Esport », déclare Fabien Allègre, le directeur de la marque Paris Saint-Germain. « Aujourd’hui, nous dévoilons fièrement notre équipe Dota 2, « PSG Quest », qui représentera avec fierté les couleurs du Club dans les plus grandes compétitons de jeux vidéo. Le Club poursuit son ambition de faire partie de l’élite mondiale de l’Esport et de continuer à faire vibrer des publics non-traditionnels du football. »

Pour la première fois depuis la création inédite parmi les clubs européens de sa section Esports en 2016, le Paris Saint-Germain s’associe à une équipe du Moyen-Orient, au Qatar. En s’associant avec Quest Esports, le PSG s’appuie sur une équipe experte et une marque proche des intérêts de ses fans.

En association avec une équipe esport du Qatar

« Ce partenariat est une étape importante pour Quest Esports », ajoute Elie Gemayel, PDG de Quest Esports. « Notre parcours, depuis notre création en 2022 jusqu’au partenariat avec une marque mondiale comme le Paris Saint-Germain, reflète notre engagement et la vision du Qatar en matière d’esports. Ensemble, en tant que PSG Quest, nous nous contentons pas de concourir au plus haut niveau, nous encourageons également une nouvelle ère de l’esport, en rapprochant les cultures et en inspirant des millions de personnes dans le monde entier. »

La nouvelle équipe PSG Quest est basée à Istanbul. Outre la compétition dans la région d’Europe de l’Ouest de Dota 2, PSG Quest s’appuiera également sur le PSG Studio, basé au siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt, marquant ainsi une synergie unique entre les deux équipes.