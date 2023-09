Le PSG s’associe à Legend pour investir les mangas

L’engouement pour le PSG se raconte aussi en mangas.

Le Paris Saint-Germain et la plateforme de comics numériques audiovisuels Legend ont annoncé une collaboration exclusive pour créer une nouvelle expérience manga pour les fans de football. Le partenariat introduit « Lonely Iter », un manga sur le thème du Paris Saint-Germain qui permet aux lecteurs de se plonger dans le monde du football et de se rapprocher de leur équipe préférée d’une manière totalement nouvelle.

Un manga autour du PSG avec la collaboration de Legend

Le manga, écrit par l’auteur Loick Ngue, lauréat du Shueisha Award, et illustré par Poissonlabo, sera disponible en plusieurs langues. « Nous sommes ravis de lancer Legend et de redéfinir l’expérience des comics », explique Sean Fee, PDG de Legend qui développe. « Notre collaboration avec le Paris Saint-Germain marque le début d’une nouvelle ère dans la manière de raconter des histoires, où la fusion de l’audio, de l’image et de l’interactivité transporte les lecteurs dans des récits captivants, comme jamais auparavant ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Legend dans cette entreprise innovante », poursuit Fabien Allegre, Chief Brand Officer du Paris Saint-Germain. « Cette collaboration autour du manga nous permet de nous rapprocher de nos fans à tout autre niveau, en leur offrant une expérience immersive qui célèbre notre passion commune pour le football. »

Un récit inspiré de la tournée du PSG au Japon en 2022

« Lonely Iter » est un récit librement inspiré de l’actualité du club, puisqu’il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui a perdu sa passion pour le football et la redécouvre à l’occasion d’une tournée du Paris Saint-Germain au Japon en 2022. Le lancement officiel du manga de Legend et du Paris Saint-Germain est prévu pour le 11 septembre 2023 sur IOS et Google Play.