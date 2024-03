Le PSG ouvre un nouveau store officiel à Séoul

Un nouvel espace commercial du PSG ouvre en Corée du Sud.

Le Paris Saint-Germain a inauguré ce 8 mars une nouveau flagship flambant neuf à Séoul, en Corée du Sud. Ce magasin, situé dans le quartier d’Apgujeong, est le deuxième du club dans le pays et témoigne de sa popularité croissante en Asie. Le nouveau store du PSG s’étend sur trois niveaux et propose un large choix de produits dérivés, des maillots aux accessoires, en passant par les vêtements lifestyle.

Un deuxième espace officiel du PSG en Corée du sud

Le design épuré du magasin est inspiré de la culture sud-coréenne et offre aux visiteurs une expérience unique. Pour célébrer l’ouverture de ce nouvel espace, le PSG a collaboré avec la marque sud-coréenne Soundshop Balansa pour créer une collection exclusive de t-shirts, bandanas, porte-clés, pins, casquettes et bonnets. Cette collection est disponible en édition limitée dans les magasins du PSG en Corée du Sud.

Ouverture officielle ce week-end de match face à Reims

Le dernier étage abrite un espace VIP où les fans peuvent se détendre et profiter d’un service personnalisé. Un pop-up store dédié aux collections exclusives du PSG ouvrira ses portes le 9 mars dans le centre commercial de Starfield Hanam. Le 10 mars, le nouveau store du PSG dans le quartier d’Apgujeong ouvrira officiellement ses portes au grand public et accueillera la diffusion du match entre le Paris Saint-Germain et Reims.