Le joueur qui vend le plus de maillots dans chaque club de la Premier League

Erling Haaland est le n°1 européen sur les maillots vendus à son nom.

Les ventes de maillots des joueurs les plus populaires de chaque club de Premier League ont été révélées par le média en ligne, The Athletic. La superstar de Manchester City, Erling Haaland, se place en tête en Europe, ses ventes dépassant même celles du nouveau venu du Real Madrid, Jude Bellingham.

Erling Haaland n°1 de Manchester City et plus largement d’Europe

Cependant, des surprises sont à noter, notamment à Arsenal où Bukayo Saka dépasse le record du transfert le plus cher, celui de 105 millions de livres pour Declan Rice. Marcus Rashford a vendu plus de maillots à Manchester United que le capitaine Bruno Fernandes. À Chelsea, le jeune local Reece James, désormais capitaine, surpasse les coûteuses signatures telles qu’Enzo Fernandez et Moises Caicedo.

Le reste de la liste voit Mohamed Salah toujours en tête chez Liverpool, malgré les rumeurs intenses l’envoyant prochainement en Arabie saoudite. Son Heung-min occupe la première place chez les Spurs depuis le départ d’Harry Kane. Quant à Newcastle, devenu le club le plus riche au monde après le rachat par des Saoudiens il y a deux ans, Bruno Guimaraes est l’atout le plus vendeur pour les Magpies.

Le reste de la liste en Premier League anglaise

Ollie Watkins mène la révolution à Aston Villa sous Unai Emery, Ivan Toney reste le joueur le plus populaire de Brentford malgré son interdiction de transfert, et les exploits de Kaoru Mitoma ont conquis la plupart des supporters de Brighton. Dominic Solanke, Manuel Benson, Eberechi Eze, Dominic Calvert-Lewin et Joao Palhinha sont les joueurs les plus plébiscités respectivement pour Bournemouth, Burnley, Crystal Palace, Everton et Fulham.

Enfin, Pelly Ruddock, Morgan Gibbs-White, Cameron Archer, Jarrod Bowen et Hwang Hee-chan mènent la danse pour Luton Town, Nottingham Forest, Sheffield United, West Ham et Wolverhampton.