Le FC Nantes a 54 M€ de dettes dont la majorité à court terme

D’après les comptes annuels, le FC Nantes a plus de dettes qu’il ne doit recevoir d’argent.

Dans son rapport financier annuel déposé au greffe du tribunal de commerce que Sportune a consulté, le FC Nantes partage les détails de ses créances et inversement de sa dette, au 30 juin 2023. Le club évoque des créances à hauteur de 27,294 millions d’euros, mais le double environ d’endettement.

Un endettement de 53,965 M€ au 30 juin 2023

Plus exactement près de 54 millions d’euros. « Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 53 965 829 euros, dont 9 024 297 euros ont une échéance supérieure à un an », est-il écrit à ce sujet. Comprendre que plus de trois quart de la dette est normalement à rembourser sur du court terme, mais il n’est pas forcément précisé à qui les sommes sont dues.

Emprunts et crédits divers pèsent pour parts les plus élevées

Notamment pour ce qui concerne les 26,745 millions d’euros de « créditeurs divers » qui pèsent pour part la plus importante. Il y a aussi 8,377 millions d’euros sous forme d’emprunts, notamment d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) obtenu dans le cadre de la crise de la Covid. Il est de 11,4 millions d’euros que le club a commencé à rembourser en 2022. La majorité des emprunts est à rembourser entre 1 et 5 ans.

L’actionnaire Waldemar Kita au soutien de son club

Le FC Nantes doit encore 8,608 millions d’euros aux fournisseurs, 6,288 millions d’euros au « personnel et comptes rattachés » et un peu plus de 2 millions d’euros à l’Etat. Pour combler les manques, le club peut compter sur l’investissement de son actionnaire, Waldemar Kita, qui a injecté 15,1 millions d’euros la saison dernière, en plus du reste des précédents exercices.