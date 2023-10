Le bolide à 1 M€ dans le garage de Leroy Sané

Leroy Sané est l’heureux propriétaire d’une Mercedes SLS AMG Black Series.

Les footballeurs nous habituent à conduire les plus belles voitures et supercars que l’industrie automobile produit. En l’espèce, c’est une version sur-vitaminée des automobiles que produit le constructeur à l’étoile Mercedes, qui est celle de l’attaquant du Bayern Munich et de l’équipe nationale d’Allemagne, Leroy Sané. Outre une Audi qu’il a forcément comme tous ses partenaires bavarois, puisque la marque est associée au Bayern, il a dans son garage une rare Mercedes SLS AMG Black Series.

Une Mercedes SLS AMG Black Series pour Leroy Sané

Cette version iconique avec ses ailes en forme de papillons est l’une des versions ultimes. Sous son capot ronronne un moteur V8, qui développe 6,3 litres pour une puissance générée de 631 chevaux. Ses performances sur la route sont à la hauteur du pédigrée de l’engin : un 0 à 100 km/h avalé en 3 secondes 6 et une vitesse pointe qui taquine les 315 km/h. en comparaison, la SLS de base développe 40 chevaux de moins (571 chevaux).

Un bolide interdit dans le cadre du Bayern Munich

A voiture d’exception prix hors norme, il faut compter un million d’euros sinon plus pour acquérir cette bête de course semblable à celle de Leroy Sané. En ce moment s’en vend-il une en ligne en Allemagne, au tarif de 1,35 millions d’euros. Seul bémol pour Sané, il ne peut en faire usage dans son quotidien, quand il est en déplacement dans le cadre de son employeur puisque Audi, actionnaire minoritaire du Bayern Munich, exige de ses joueurs qu’ils viennent avec une voiture de fonction de la marque aux entraînements. Sous peine sinon d’une sanction financière.