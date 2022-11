Labrune ou Tebas, quel président de LFP gagne le plus ?

Vincent Labrune et Javier Tebas ont un même rôle de président de LFP, mais pas un même salaire pour la fonctions.

Un bonus reçu, pour la négociation menée à bien, avec la société commerciale CVC (1,5 milliards d’euros pour 13% du capital de la régie de la Ligue), voilà ce qu’aurait touché le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune. Selon L’Equipe, la prime s’élève à 3 millions d’euros, elle est indépendant des revenus fixes que perçoit l’ancien cacique de l’OM, à la tête du football professionnel.

Vincent Labrune a touché une prime pour le deal avec CVC

Révélé il y a deux ans, le salaire de Vincent Labrune est de 30 000 euros brut mensuels, étalés sur une période de 14 mois. Il gagne donc 420 000 euros brut par an. Moins les bonus, donc. De l’autre côté des Pyrénées, Javier Tebas campe le même rôle, à la Ligue du foot espagnol. Homme de gouaille, personnage clivant, Tebas s’est fait connaître en France, par ses saillies régulièrement lancées contre le Paris Saint-Germain et son fonds souverain de propriétaire.

Javier Tebas a le salaire d’un footballeur cadre de la Liga

Javier Tebas porte le même costume de Vincent Labrune, depuis toutefois beaucoup plus longtemps (il est arrivé en 2013). Même rôle, mais pas la même rémunération, du propre aveux de l’intéressé, formulé en 2021 sur une chaîne espagnole : Javier Tebas approche un salaire de 3,5 millions d’euros annuels, qu’il assume. « Si je les gagne c’est que les clubs (professionnels, de première et deuxième division, ndlr), l’ont décidé », expliquait-il en substance pour justifier de ne pas avoir baissé ses émoluments, en 2020, au plus fort de la crise de la Covid.