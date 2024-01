La Coupe du Club Tour un nouveau tournoi créé par le PSG

Le campus de Poissy sera le théâtre de la nouvelle Coupe du Club Tour lancée par le PSG.

Le Paris Saint-Germain annonce le retour de son Club Tour en 2024, avec une nouveauté majeure : la Coupe du Club Tour, organisée sur les terrains de son nouveau centre de performance, à Poissy. Cette compétition inédite se déroulera le 21 avril au Campus de Poissy, le nouveau centre d’entraînement du PSG. Vingt-quatre clubs franciliens seront sélectionnés pour participer à ce tournoi, qui réunira des joueuses et joueurs de la catégorie U11.

Le PSG organise un tournoi U11 des clubs de sa région

« C’est une immense joie pour le Paris Saint-Germain de rencontrer les clubs de la région et leurs jeunes joueurs, dont le travail et le talent sont une véritable source d’inspiration », détaille Maxime Agostini, le responsable de la marque Paris Saint-Germain. « Le Club Tour prend une ampleur nouvelle pour cette édition en accueillant un tournoi au Campus de Poissy, un lieu appelé à devenir le berceau de notre ambition : faire éclore ici, en France, à Paris, la prochaine génération de champions. »

Le PSG voit en cette opération l’occasion de renforcer les liens avec les clubs de sa région et ce sera pour lui une autre forme de détection des talents les plus précoces. Les clubs régionaux, disposant d’une section masculine et féminine, ont jusqu’au 2 février pour s’inscrire à la première édition.