Kevin de Bruyne: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Casques audio, restauration rapide ou opérateur téléphonique, Kevin de Bruyne multiplie les partenariats commerciaux.

Maintenant qu’en Hazard a définitivement quitté la scène internationale, avec la sélection des Diables Rouges, Kevin de Bruyne a pris sa suite, son brassard de capitaine sur le terrain, et en dehors, avec les marques qui suivent le football belge. Comme un signe du passage de témoin, Kevin de Bruyne est devenu après le Mondial au Qatar, la nouvelle image de McDonald au Plat-pays ; un rôle qu’a tenu avant lui Eden Hazard.

Kevin de Bruyne est la dernière recrue de McDonald en Belgique

Cette dernière association s’ajoute à la liste de plus en plus longue des commanditaires de KDB. au premier rang desquels pointe Nike, son équipementier et partenaire de toujours. Il a aussi été l’image du groupe de téléphonie Orange, dans le cadre de l’Euro en France, et plusieurs fois ambassadeur de EA Sports, pour ses franchises, FIFA. Comme beaucoup d’autres, il n’a pas échappé au virage de la cryptomonnaie, lui est l’image de la plateforme de trading, Phemex.

Des sponsors qui rapportent de 4 à 5 M€ annuels en plus

ajoutons à son portefeuille de partenaires commerciaux anciens ou actuels, les boissons Wow Hydrate, la banque, Lanistar, le fabricant de chaises et bureau de gaming, Secretlab, ou encore la marque de casques audio, Turtle Beach. Toutes ces associations, Kevin de Bruyne les facture 4 à 5 millions d’euros annuels, en plus de ses revenus gagnés de sa pratique sur le terrain et de son club, Manchester City.