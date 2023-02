Juventus: Les 10 joueurs les mieux payés de la Juve en 2023

Avec 8 millions d’euros net (11 M€ brut), Paul Pogba est le joueur le mieux payés de la Juventus en cette année 2023.

Quand rien ne va… C’est un peu l’histoire de la Juventus Turin, cette saison 2022-2023. Laquelle est en difficulté partout ou presque, parce qu’en interne, une gestion douteuse des comptes et des transferts du club a poussé tout le board précédent à la démission, que depuis la Cour d’appel fédérale a ordonné le retrait de 15 points aux Bianconeri, et qu’elle pourrait en ordonner 20 de plus, dans le cadre d’une autre affaire. Et tandis qu’au sein du collectif professionnel, le joueur le mieux payé du vestiaire n’a pas encore disputé une seule minute cette saison.

A l’image de la Juventus, Paul Pogba un leader en difficulté

Quand rien ne va donc, il y a la Juve, cette saison. Chancelante, à l’image de son milieu de terrain français Paul Pogba, qui traverse une tempête personnelle somme toutes similaire, entre les affaire extra-sportives avec ses propres frères et la blessure d’une lésion au ménisque latéral du genou droit, qu’il a finalement choisi d’opérer. Revenu en tant qu’agent libre à la Juventus, cet été, le champion du monde 2018 a négocié pour l’occasion, un salaire estimé proche de 8 millions d’euros net la saison. Moins les primes additionnelles.

Les 4 joueurs les mieux payés sont des profils bien connus du public français

Avec lui, sur le podium et à son pied, des plus hautes rémunérations au club de la Vieille Dame, que des visages connus du public français car trois anciens du Paris Saint-Germain : Angel Di Maria, Leandro Paredes et Adrien Rabiot. Cet hiver, forcée de réduire la note, la Juventus n’a recruté personne, le top 10 des joueurs les mieux payés de la Juventus en 2023 est donc le même qu’au début de cet exercice en cours.

Les 10 joueurs les mieux payés de la Juventus en 2023

Danilo = 4,02 M€

Bremer = 4,98 M€

Federico Chiesa = 4,98 M€

Alex Sandro = 6 M$

Wojciech Szczesny = 6,5 M€

Leandro Paredes = 7,02 M€

Adrien Rabiot = 7,02 M€

Dusan Vlahovic = 7,02 M€

Angel Di Maria = 7,8 M€

1. Paul Pogba = 8 M€