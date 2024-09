Jules Koundé signe avec Samsung

Jules Koundé est la nouvelle image de Samsung.

On peut débattre de tout sur Jules Koundé, son poste préférentiel, s’il est le meilleur latéral actuel du football, le club qui lui conviendrait le mieux… De tout, sauf à savoir qui a le plus de style dans l’équipe de France de football ; l’actuel défenseur du FC Barcelone plie incontestablement le game.

Samsung s’offre les services du plus stylé des footballeurs français

C’est d’ailleurs ce qui lui vaut, au moins pour partie, l’adhésion des commanditaires du sport, parce que ce fan invétéré et assumé de mode suscite réaction et sympathie quand il se produit face caméra, autrement que dans le costume du football. Le groupe Samsung l’a bien compris, il vient de l’embaucher comme nouvel ambassadeur des produits que la marque d’électronique va sortir dans le futur.

« En tant qu’athlète, je dois traiter mon corps comme un temple. C’est mon outil de travail, mon vecteur de performance », exprime Jules Koundé à l’évocation du partenariat. « Le football de haut niveau est en constante évolution et on est désormais entouré de datas au quotidien. Et pour moi, chaque détail compte, sur le terrain comme en dehors. Je suis toujours à la recherche de la meilleure version de moi-même. Avec Samsung, j’ai trouvé l’alliance subtile de la technologie et du design, de l’utile et de l’agréable. Leurs produits m’aident à mieux me connaître, à prendre soin de moi et à être plus efficace. Je suis ravi de cette collaboration car j’ai le sentiment de partager avec la marque ces valeurs fortes que sont l’innovation, l’élégance et la performance. »

Trois visuels avec Jules Koundé sur le devant de l’affiche

« Nous sommes heureux d’accueillir Jules Koundé en tant qu’ambassadeur Samsung. Son esprit de créativité, son sens du style et son engagement constant à repousser les limites reflètent parfaitement les valeurs que nous partageons. Ensemble, nous souhaitons inspirer une nouvelle génération à prendre soin d’elle, innover, s’exprimer et se dépasser chaque jour », poursuit François Hernandez, le vice-président en charge de la division Mobile chez Samsung Electronics France.

Cette collaboration va se matérialiser dès ce mercredi, par l’affichage sur plus de 4 000 panneaux en France, de trois visuels du joueur et d’une campagne promotionnelle, à voir sur les réseaux sociaux.