FC Nantes: Un nouveau sponsor sur le short des Canaris

Le FC Nantes va porter le logo Be Green sur le short des joueurs.

Le FC Nantes a annoncé ce mardi le recrutement d’un nouveau sponsor, Be Green. L’entreprise voisine (elle siège à Saint-Herblain), spécialisée dans l’audit énergétique et la conception de solutions sur-mesure d’éco-efficacité énergétique pour les particuliers et les professionnels s’affichera à l’arrière du short de l’effectif professionnel du FC Nantes.

Be Green nouveau partenaire commercial du FC Nantes

« Le FC Nantes est particulièrement fier et heureux d’accueillir Be Green parmi ses partenaires officiels, indique le directeur général du club, Franck Kita. Dans un monde ou le sport professionnel est plus que jamais concerné et impacté par les enjeux environnementaux, ce rapprochement avec un expert des mobilités douces et solutions énergétiques est un marqueur fort de l’ambition que le club souhaite atteindre en matière de transition durable. »

De la visibilité sur le short, à la Beaujoire et au centre d’entraînement

Le logo de Be Green sera également visible à l’occasion des rencontres de championnat au Stade de la Beaujoire, ainsi qu’au centre d’entraînement José-Arribas et bénéficiera de différentes activations durant le partenariat.