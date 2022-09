FC Nantes: Un actif joueur à plus de 25 M€ en fin de contrat cette saison

Sir rien ne change d’ici là, Marcus Coco quittera libre le FC Nantes, au 30 juin 2023.

Cinq joueurs du collectif actuel du FC Nantes arrivent en fin de contrat, au 30 juin 2023, mais ce ne sont pas les profils les plus chers, concernés par la date de la fin de la saison en cours. Deux de plus sont en effet laissés à la disposition des Canaris sous la forme d’un prêt d’un an, et pour Evann Guessand, le club n’a pas la main sur la suite.

Deux joueurs en prêt dont un sans option d’achat

Il n’y a, en effet, pas d’option d’achat fixée dans son cas, par l’OGC Nice. Et il est, des sept référencés ci-dessous, celui qui justifie de la meilleure valeur marchande. Au double environ que les 6 millions d’euros, pour l’attaquant égyptien, Mostafa Mohamed, qui équivalent le coût de l’option négociée avec le Galatasaray Istanbul à qui il appartient.

Quatre latéraux droit pour une place au FC Nantes

En défense, la question du futur se pose depuis quelques jours pour Dennis Appiah, Fábio et Sébastien Corchia, tous trois d’un même profil de latéral droit, car le club vient d’investir 4 millions d’euros, pour recruter Fabien Centoze, au même poste, depuis le FC Metz. Il paraît clair que tous ne resteront pas chez les Canaris la saison prochaine, peut-être même pourraient-ils partir en janvier, à la prochaine fenêtre du marché des transferts.

Les joueurs du FC Nantes en fin de contrat cette saison 2022-2023

Mostafa Mohamed (prêté) = 6 M€ (coût de l’option d’achat)

Evann Guessand (prêt) = 12 (pas d’option)

Dennis Appiah = 2

Marcus Coco = 2

Fábio = 1,5

Charles Traoré = 1

Sébastien Corchia = 1