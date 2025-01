PSG. Le PSG officialise un nouveau partenariat premium

Le PSG a officialisé son partenariat avec Bitpanda.

Annoncé un peu plus tôt dans la journée ce jeudi, le voilà officialisé le rapprochement entre le Paris SG et Bitpanda, plateforme européenne d’investissement numérique, qui devient partenaire premium et partenaire officiel du club pour le trading de cryptomonnaies, dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle.

De la visibilité et des activations communes avec le PSG

Ce partenariat prévoit une forte visibilité de la marque au Parc des Princes, ainsi que des activations numériques immersives impliquant les joueurs. Les utilisateurs de Bitpanda bénéficieront d’avantages exclusifs comme l’accès privilégié aux matchs, des invitations à des événements spéciaux et des rencontres avec les légendes du club.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bitpanda en tant que Partenaire Premium », détaille par communiqué, la directrice des partenariats globaux au Paris SG, Nicola Ibbetson. « Ce partenariat illustre notre engagement partagé en faveur de l’innovation et de l’excellence, en offrant des opportunités uniques pour nous connecter avec nos fans dans le monde entier et pour façonner l’avenir de la participation numérique dans le sport. »

Bitpanda étend son influence dans le sport

« Le Paris Saint-Germain est bien plus qu’un simple club de football : c’est l’équipe la plus emblématique de France et un symbole mondial d’excellence, de constance et de succès. Le PSG est le club le plus titré du pays et il continue à obtenir des résultats exceptionnels, saison après saison. Chez Bitpanda, nous nous fixons les mêmes objectifs exigeants à mesure que nous développons notre présence en France et à l’étranger », poursuit Eric Demuth, le co-fondateur et PDG de Bitpanda

Bitpanda remplace le précédent sponsor crypto du club, la plateforme crypto.com. La marque est par ailleurs associé au Bayern Munich dans le foot ainsi qu’aux athlètes Antoine Dupont (rugby) et Alexander Zverev (tennis).