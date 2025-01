La Ligue 1 signe un diffuseur pour la Scandinavie

La Ligue 1 s’exporte en Scandinavie.

Le football français élargit son rayonnement international avec un accord signé entre LFP Média et le groupe Viaplay. Ce partenariat pluriannuel garantit la diffusion exclusive de la Ligue 1, d’une sélection de matchs de Ligue 2 et du Trophée des Champions dans cinq pays : le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et les Pays-Bas.

toute la Ligue 1 sera visible grâce à Viaplay

Les supporters nordiques pourront suivre l’intégralité des matchs de Ligue 1 sur la plateforme de Viaplay, tandis qu’une sélection de rencontres sera également proposée sur les chaînes traditionnelles du groupe en Scandinavie. Une exposition maximale qui permettra aux grandes écuries hexagonales comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ou l’Olympique Lyonnais de conquérir de nouveaux territoires.

Un partenariat qui débute dès ce week-end

Martin Aurenche, Chief Media Officer de LFP Média, souligne l’importance de ce partenariat qui renforce la visibilité internationale de la Ligue 1. De son côté, Peter Nørrelund, dirigeant de Viaplay Group, se réjouit d’enrichir son catalogue de droits sportifs avec le championnat français. Un accord qui débute dès ce week-end, permettant aux passionnés de football scandinaves et néerlandais de découvrir le spectacle et les talents de l’élite française.

