FC Nantes. Kemari recrute un jeune talent du FC Nantes

Les joueurs du FC Nantes se staffent avant le début de l’hiver.

Serait-ce le mercato de l’hiver qui se rapproche ? Moins sûrement dans le cas de Noah Vincent, qui suit son apprentissage dans la pouponnière à talents du FC Nantes que de celui de l’attaquant de l’équipe fanion, Mostafa Mohamed. Toujours est-il que, comme l’attaquant international égyptien récemment avec CAA Base, Noah Vincent vient lui aussi de signer un contrat d’agent.

Noah Vincent choisi l’agence Kemari pour l’accompagner

Le jeune attaquant de 16 ans, membre de l’équipe U17 régional du FC Nantes vient de s’engager avec Kemari, agence française qui compte parmi ses collaborateurs, l’ancien footballeur du PSG, Pierre Ducrocq. Elle accompagne déjà un autre espoir nantais dans sa carrière naissante, en la personne du latéral de 18 ans, Louka Gautier.

Thomas Lemar en principale tête d’affiche

Mais c’est surtout l’ailier champion du monde Thomas Lemar qui est le joueur le plus connu du collectif de l’agence. Le milieu offensif Dylan Chambost, parti de Saint-Etienne pour la MLS cet été, les gardiens Gauthier Gallon et Gaëtan Poussin, ainsi que les techniciens Laurent Peyrelade, Jean-Louis Garcia et Patrick Videira en poste au Mans sont d’autres noms qui lui sont associé.