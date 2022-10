FC Lorient: Les détails économiques du contrat signé avec Umbro

C’est la marque Umbro qui habille les joueurs du FC Lorient.

Après l’Italienne Kappa, c’est la marque Britannique Umbro qui a pris, depuis le début de cette saison 2022-2023, la place d’équipementier technique du FC Lorient. Sur le terrain, ces Merlus qui nagent dans le bonheur d’un début de saison canon, portent la première des collections imaginées pour eux, par leur nouveau partenaire.

Umbro est devenu équipementier du FC Lorient pour trois ans

La première des trois, puisque le contrat signé l’est jusqu’au terme de la saison 2024-2025. Il vaut près du million d’euros au cumul, selon le chiffre donné par la société d’analyse et de conseil statistiques, GlobalData. En contrepartie, Umbro a les droits sur tous les produits techniques liés au terrain, en matchs comme aux entraînements, ainsi que sur l’exploitation de gammes à destination des supporters.

Le sponsor majeur de l’équipe bretonne

Umbro est le sponsor majeur du FC Lorient, suivi du groupe Jean Floch qui occupe l’espace à l’avant des maillots. En 2021, avant que ne débute le contrat avec Umbro, les partenaires commerciaux ont rapporté 2,8 millions d’euros au club breton. En plus des deux cités plus haut, il en affiche six autres comme les plus importants, sur son site web.