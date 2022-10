FC Lorient: La valorisation de Dango Ouattara explose sur le mercato

Dango Ouattara est l’une des belles révélations du début de saison en Ligue 1.

Son expulsion, le week-end dernier face à Lille, est un accroc dans le premier quart de saison de Dango Ouattara. Mais le seul jusqu’ici, qui ne doit pas éclipser les performances brillantes de l’attaquant de 20 ans, qui symbolise à lui seul, la réussite du collectif du FC Lorient, troisième de la Ligue 1, au soir de la 10e journée.

Dango Ouattara à l’image du FC Lorient de ce début de saison

Arrivé en Bretagne en 2020 depuis son Burkina Faso natal, Dango Ouattara ne vit que sa deuxième saison dans l’élite. La première pour découvrir, au bilan final plutôt modeste, de un but et eux passes décisives, en 25 matchs disputés. La suivante pour se révéler, depuis le début de cet exercice, il a planté quatre pions, pour autant de passes dé’, en neuf rencontres. Le jeune homme flambe, ce qui lui vaut de se valoriser sur le marché des transferts.

Une extension de contrat est à l’étude chez les Merlus

Sa progression est linéaire au terrain, sur la plateforme Transfermarkt, il est l’un des joueurs qui se bonifie le plus en Ligue 1 depuis le début de cette année ; sa cote est aujourd’hui 1200% supérieure, estimée à 7 millions d’euros. Et l’Observatoire du football ne pense pas à moins, pour l’équivalent des deux ans de contrat qu’il reste au joueur, jusqu’en 2024. Cela pourrait changer, puisque selon le journal L’Equipe, Dango Ouattara discute avec le FC Lorient, une prolongation de deux ans. Qui ferait alors un peu plus, grimper sa valeur.