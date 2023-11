Erling Haaland a signé un lucratif contrat avec Breitling

Haaland dans sa première campagne pour son sponsor Breitling.

Cela fait un an, presque tout pile, que Erling Haaland est un ambassadeur de la maison hrologère Breitling. L »attaquant norvégien a rejoint le groupe dans le cadre d’un partenariat de sponsoring, dont on sait désormais ce qu’il lui rapporte, grâce aux estimations données par le média The Sun. Lequel évoque un deal proche du million de livres sterling annuels, soit 1,15 millions d’euros.

Erling Haaland est l’image de Breitling depuis un an

« Je suis fou de montres, donc j’étais déjà un grand fan de la marque. Si vous connaissez mon style, vous savez que j’opte toujours pour un look épuré, qui m’accompagne dans ma vie publique comme dans ma vie privée », expliquait le joueur de Manchester City à la signature de son partenariat. La durée de la collaboration avec la marque horlogère suisse n’est pas connue.

Des revenus qui pourraient atteindre le milliard selon son agente

Plus il flambe sur le rectangle vert et plus les sponsors se pressent jusqu’à Erling Haaland. Avant qu’il étende sa collaboration avec son équipementier Nike dans le cadre d’un contrat record à plus de 20 millions d’euros annuels sur dix ans, Forbes estimait à 4 millions d’euros les bénéfices du sponsoring du joueur de 23 ans. Selon son agente Rafaela Pimenta, ses revenus pourraient attendre le milliard dans sa carrière, en additionnant toutes ses participations, salaires en clubs, primes, partenariats commerciaux et autres activités extra-sportives.