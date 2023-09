EA Sports FC 24 prédit les prochains Ballon d’or jusqu’en 2037

Qui seront les prochains vainqueurs du Ballon d’or ? EA Sports FC 24 a ses prédictions.

Le Ballon d’Or, le prix individuel le plus prestigieux du monde du football, suscite toujours de vifs débats et des discussions passionnées parmi les fans. Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le classement ces deux dernières décennies, les fans se demandent qui prendra le relais après leur retraite.

Nul ne le sait évidemment encore, sauf dans le monde du football virtuel, sur la nouvelle édition du jeu EA Sports FC 24 sortie ce vendredi. Erling Haaland est le grand gagnant de cette simulation, avec 7 Ballon d’Or remportés entre 2023 et 2037. Il devient ainsi sur la partie, le troisième joueur de l’histoire à remporter autant de trophées, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Erling Haaland le grand gagnant du Ballon d’or sur EA Sports FC 24

Kylian Mbappe remporte également 3 trophée, en 2027, 2029 et 2032. Pedro Rey, un joueur fictif, remporte lui aussi le Ballon d’Or à 3 reprises, en 2033, 2036 et 2037. Les autres joueurs à avoir remporté la distinction individuelle la plus prisée du football au cours de cette simulation sont Vinicius Jr (2026) et Ansu Fati (2028).

Il est important de noter que cette prédiction est est basée sur les algorithmes d’EA Sports FC 24 et donc totalement abstraite. Cependant, cette simulation donne un aperçu intéressant des joueurs qui pourraient dominer le football mondial dans les années à venir.

Palmarès des futurs Ballon d’or sur le jeu EA Sports FC 24

2023 : Erling Haaland (Manchester City)

2024 : Erling Haaland (Manchester City)

2025 : Erling Haaland (Manchester City)

2026 : Vinicius Jr (Real Madrid)

2027 : Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

2028 : Ansu Fati (Brighton & Hove Albion)

2029 : Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

2030 : Erling Haaland (Manchester City)

2031 : Erling Haaland (Manchester City)

2032 : Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

2033 : Pedro Rey (Inter Milan)

2034 : Erling Haaland (Manchester City)

2035 : Erling Haaland (Manchester City)

2036 : Pedro Rey (Inter Milan)

2037 : Pedro Rey ((Inter Milan)