Du meilleur au pire, classement de tous les stades des clubs de la Ligue des champions

Le stade Santiago-Bernabeu dans sa nouvelle configuration désigné comme le meilleur des clubs de la Ligue des champions.

Evidemment que ce classement est particulièrement subjectif, il ne pourra forcément pas satisfaire tout le monde. Ce n’est pas le nôtre mais un de nos voisins anglais qui ont classé les 35 stades des clubs de la Ligue des champions (35 sur 36 clubs, puisque l’AC Milan et l’Inter partagent le même), du meilleur au pire d’entre eux.

Un classement forcément subjectif qui hisse le Real Madrid en tête

En appuyant leur réflexion autour de cinq critères principaux : la capacité, l’histoire du lieu, l’esthétique architecturale et l’ambiance qui y règne. Il est à noter que sont pris en compte les stades de résidences des équipes et non les enceintes où elles ont potentiellement déménagés à l’occasion de cette saison de la Ligue des champions. Comme le Stade Brestois qui évolue au Roudourou de Guingamp, ou le FC Barcelone au stade olympique, le temps d’achever les travaux de rénovation de son Camp Nou.

C’est le stade du rival du Barça, Santiago-Bernabeu où évolue le Real Madrid et nouvellement reconfiguré après travaux, qui domine le palmarès. Le PSG au Parc des Princes et le LOSC àn Pierre-Mauroy sont les deux premiers côté Français, aux 15e et 17e place.

Du meilleur au pire, le classement de tous les stades des clubs de la Ligue des champions

Santiago Bernabeu (Real Madrid) = 85 000 places (construit en 1947)

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) = 81 365 (1974)

Allianz Arena (Bayern Munich) = 75 024 (2005)

Anfield (Liverpool) = 61 276 (1884)

San Siro (AC Milan & Inter) = 75 817 (1926)

Camp Nou (Barcelona) = 99 354 (1957)

Celtic Park (Celtic) = 60 411 (1892)

Wanda Metropolitano (Atletico Madrid) = 70 460 (2017)

Estadio da Luz (Benfica) = 64 642 (2003)

Emirates Stadium (Arsenal) = 60 704 (2006)

Juventus Stadium (Juventus) = 41 507 (2011)

De Kuip (Feyenoord) = 51 117 (1937)

Estadio Jose Alvalade (Sporting CP) = 50 095 (2003)

Villa Park (Aston Villa) = 42 640 (1897)

Parc des Princes (Paris Saint-Germain) = 48 583 (1972)

Etihad Stadium (Manchester City) = 53 400 (2003)

Stade Pierre Mauroy (Lille) = 50 000 (2012)

Philips Stadion (PSV Eindhoven) = 35 000 (1910)

MHP Arena (VfB Stuttgart) = 60 058 (1933)

Gewiss Stadium (Atalanta) = 19 768 (1928)

Red Bull Arena (RB Leipzig) = 41 122 (1956)

Maksimir Stadium (Dinamo Zagreb) = 35 123 (1912)

BayArena (Bayer Leverkusen) = 30 120 (1958)

Stadio Renato Dall’Ara (Bologna) = 38 279 (1927)

Red Bull Arena (RB Salzburg) = 30 188 (2003)

Letna Stadium (Sparta Prague) = 18 887 (1917)

Arena Lviv (Shakhtar Donetsk) = 34 915 (2011)

Stade Francis-Le Ble (Brest) = 15 220 (1922)

Stadion Wankdorf (Young Boys) = 32 000 (2005)

Jan Breydel Stadium (Club Brugge) = 29 042 (1975)

Rajko Mitic Stadium (Red Star Belgrade) = 51 755 (1963)

Stade Louis II (Monaco) = 18 523 (1939)

Merkur-Arena (Sturm Graz) = 16 364 (1997)

Tehelne Pole (Slovan Bratislava) = 22 500 (2019)

Estadi Montilivi (Girona) = 14 624 (1970)