Droits TV en Ligue 1 et Ligue 2: Tout ce qui va changer dès 2024

La LFP a dévoilé tous les contours du prochain appel à candidature pour la diffusion des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. – @Sportune

C’était ce mardi rue d’Astorg, dans le 8e arrondissement de la capitale, à l’invitation de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la nouvelle régie commerciale créée avec CVC, la présentation de l’appel d’offre pour la prochaine répartition des droits domestiques (et seulement nationaux), de la Ligue 1 et Ligue 2 française.

Début des enchères le 17 octobre pour la Ligue 1, le 20 pour la Ligue 2

Compte tenu des enjeux exprimés par le président Vincent Labrune et ses partenaires, à savoir de viser le milliard d’euros de revenus (à l’ajout des droits français et internationaux), la conférence était suivie avec beaucoup d’intérêt. Parmi les nombreux points évoqués, sur la programmation, les grands principes des deux championnats professionnels, les détails des lots, la mise à prix des enchères, leur déroulé, le dispositif de garantie financière et le timing de cet appel, plusieurs nouveautés ont été énoncées.

#DroitsTV

Mise à prix des lots pour la #Ligue1 : 530 M€ pour le lot 1 + paliers d’enchérissements à 10 M€ ; 270 M€ + 5 M€ pic.twitter.com/3GYWz8tgKK — Sportune (@Sportunefrance) September 12, 2023

L’exploitation des droits passe de 4 à 5 ans

Déjà la principale, que l’allongement à cinq ans la durée des droits d’exploitation des diffuseurs, contre quatre précédemment. Vincent Labrune a qualifié l’opportunité de « très, très bonne nouvelle, pour nous, la LFP, les futurs partenaires et le consommateur ». Il en a profité pour « remercier le gouvernement », qui a rendu cela possible par décret publié au Journal officiel.

Deux lots premium et des magazines en plus

Les lots des matchs évoluent également, au nombre de deux et premiums, avec pour l’un le meilleur des rencontres, pour l’autre le plus grand nombre de matchs. Une mesure qui vise à éviter le morcellement des parties au détriment des supporters et consommateurs des rencontres. Les candidats peuvent se positionner sur plusieurs lots possibles selon leur stratégie, notamment à l’ajout des 3 autres lots qui sont ceux des magazines (2 pour les magazines du week-end, un pour ceux en quotidienne la semaine). Une nouveauté, ou plutôt une contrainte assouplie pour les exploitants que la possibilité désormais de rediffuser toues les matchs achetés pendant une saison complète. Ils ne le pouvaient que sur une semaine, précédemment.

#DroitsTV

Parmi les nouveautés en Ligue 1, un changement notable de cases horaires : suppression de l’affiche du dimanche 13 et nouvelle case le samedi 19h pic.twitter.com/q6fyywhGJ7 — Sportune (@Sportunefrance) September 12, 2023

Une programmation modifiée en Ligue 1 comme en Ligue 2

Quant à la programmation des affiches, elle change quelque peu elle aussi. Exit la rencontre du dimanche à 13h en Ligue 1, la case est remplacée par un match à 19h le samedi. En Ligue 2, c’est celui dun lundi en soirée qui disparaît et qui prend la case du dimanche 13h laissée libre par la Ligue 1. Le multiplex de la Ligue 1 est lui décalé le dimanche en fin d’après-midi à partir de 17h pour favoriser, et les audiences à la TV, et les affluences dans les stades, à propos desquelles Vincent Labrune a tenu à rappeler, qu’elles étaient records en ce début de saison 2023-2024, sur le précédents exercice 2022-2023, lui même déjà record.