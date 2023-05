Des chaussures signées Adidas et Prada aux pieds de Leao, Pedri, Macario ou Dybala

Adidas et Prada ont associé leurs marques pour une collection de chaussures de football.

Adidas et Prada ont annoncé, ce lundi leur collaboration, avec le lancement de la collection « Adidas Football for Prada ». Cette nouvelle gamme réinvente trois modèles phares de l’équipementier allemand que sont, la Predator Accuracy, la Copa Pure et la X Crazyfast, en fusionnant les codes sophistiqués de Prada avec les technologies de pointe d’Adidas. Les deux marques ont associé leurs savoir-faire pour élaborer une collection inédite pour des chaussures de football.

Adidas s’associe à Prada pour créer une collection de chaussures de football

Pour accompagner la sortie de ces modèles, une sélection de joueurs et de joueuses de renom, tels que Catarina Macario, Paulo Dybala, Rafael Leão et Pedri ont été sélectionnés en tant qu’ambassadeurs. Ils porteront ces nouveaux crampons, chacun sur leur terrain de jeu favori. Ils ne seront pas les seuls, parmi les nombreux footballeurs professionnels sous contrat avec la marque aux trois bandes.

Des crampons à 500 € portés par Leão, Pedri, Macario ou Dybala sur les terrains

La collaboration entre Prada et Adidas va au-delà du rectangle vert, car cette association e deux marques iconiques de la mode et du sport, sera également intégrée au jeu vidéo FIFA 23 Ultimate Team, offrant aux joueurs la possibilité d’accéder à des versions numériques de maillots et de shorts noirs ou blancs. Sorties ce 22 mai, les chaussures Adidas x Prada sont vendues à plus de 500 euros sur les espaces digitaux des deux groupes.