De l’ASSE au PSG, l’évolution du salaire de Galtier en carrière

Christophe Galtier est au sommet de sa carrière de coach et c’est là que les choses se compliquent pour lui.

Christophe Galtier traverse les premières zones d’ombre de sa carrière d’entraîneur, jusqu’alors ascendante. Passons le procès d’intention à son sujet, c’est désormais à la justice d’en débattre, sportivement, le natif de Marseille semble avoir un perdu de sa grinta, même s’il devrait remporter une deuxième Ligue 1, au terme de cet exercice. Car après des débuts particulièrement réussis, à l’ASSE d’abord, puis au LOSC qu’il a rendu champion de France, la suite est plus délicate, depuis sont départ à l’OGC Nice et aujourd’hui, qu’il veille sur le PSG. Plus les responsabilités augmentent, plus le challenge se complique, naturellement. Mais plus également il est rémunérateur.

De l’ASSE au PSG, salaire augmenté de 850%

En une décennie, depuis Saint-Etienne à Paris, le salaire de Christophe Galtier a augmenté de 850%. Et même plus, à l’ajout des données de ses premières saisons stéphanoises, dont les données nous manquent. Christophe Galtier a pris dès 2009, les rênes du collectif des Verts. Il l’aura épaulé pendant huit ans et l’aura quitté de lui même. Lille le récupère en 2017, alors que le club est en crise de résultat et de confiance.

Au Losc le premier million de Christophe Galtier

Payé à plus du million d’euros brut la saison, pour la première fois depuis ses débuts sur les bancs, Galtier accomplira deux tours de force : maintenir le Losc dans l’élite après une première moitié d’exercice catastrophe, puis le hisser au titre national dès l’exercice suivant. Entre temps, le coach aujoud’hui âgé de 56 ans, a gagné une extension et une augmentation de son contrat.

Salaire doublé entre l’OGC Nice et le PSG

Lequel doublera la saison suivante à son départ vers l’OGC Nice et doublera encore, celle d’après, quand il rejoint le PSG. Cet exercice 2022-2023, Christophe Galtier gagne 665 000 euros brut mensuels, selon les estimations du journal L’Equipe, hors bonus additionnels. Il est à ce titre, l’entraîneur le mieux payé de la Ligue 1.