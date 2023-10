Cristiano Ronaldo s’offre un groupe de presse pour plus de 50 M€

Cristiano Ronaldo est désormais à la tête des plus grands groupes de la presse portugaise.

Les actionnaires de la société Cofina SGPS ont approuvé la vente de Cofina Media à la société Expressao Livre SGPS, qui regroupe d’anciens et d’actuels cadres de l’entreprise, ainsi que d’autres investisseurs, à la tête desquels Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo et ses associés reprennent le plus gros groupe des médias portugais

Tel que rapporté par les médias concernés au Portugal, lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue jeudi, les actionnaires de Cofina SGPS ont approuvé la vente de l’intégralité de Cofina Media, propriétaire des titres Correio da Manha, CMTV, Negócios, Sábado et Record, à un groupe d’investisseurs, Expressao Livre, comprenant à la fois d’anciens et d’actuels cadres de l’entreprise, ainsi que d’autres investisseurs, dont Cristiano Ronaldo.

La proposition a été adoptée avec un vote favorable de 99,64 % des participants et 0,36 % d’abstentions. L’assemblée générale a réuni 71,28 % du capital social et des droits de vote. La proposition présentée par le MBO, composé de Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes et João Borges de Oliveira, évalue Cofina Media à 56 793 428,97 euros en termes de « valeur en capital propre ».

L’offre du footballeur et de ses partenaires a été préférée à une autre

De son côté, la proposition de Media Capital, propriétaire de TVI, faisait référence à une « valeur en capital propre » de 54 454 922 euros, ce montant pouvant être augmenté jusqu’à 56 millions d’euros. Cependant, Media Capital a depuis retiré son offre. Ironie de l’histoire, Cristiano Ronaldo devient le nouveau propriétaire du Correio da Manha avec lequel il a eu maille à partir dans le passé et contre lequel il avait intenté – et gagné – un procès en 2014, pour atteinte à la vie privée.