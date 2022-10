Cristiano Ronaldo dépense 21 M€ pour la maison la plus chère du Portugal

Déjà propriétaire de l’appartement le plus cher de Lisbonne, Cristiano Ronaldo ajoute la maison la plus chère du Portugal, pour une autre des particularités qui le concernent.

Cristiano Ronaldo anticipe peut-être une future retraite sportive au bercail, dans son Portugal natal. L’atteste la maison qu’il construit, à Quinta da Marinha, un coin cossu de la région Cascais autrement appelé, « la Riviera portugais ». Selon Marca elle serait la plus chère de tout le pays, car la dépense approche les 21 millions d’euros : 11 millions investis à l’achat et le reste dans les travaux de finitions.

Cristiano Ronaldo anticipe un futur proche du Portugal

Les images partagées par The Sun qui la dévoilent (à voir ci-dessus), montrent une imposante bâtisse, très moderne, aux larges baies vitrées. Les dimensions sont à la hauteur du coût, la maison s’élève sur trois étages elle est d’une superficie de 544 mètres carrés, sur un terrain de 2 720 m2. Piscine et jardins extérieurs sont l’atout charme, pour profiter de la douceur du climat, sur presque toute l’année. L’achèvement des travaux serait prévu pour le début de cette année 2023.

Déjà propriétaire de l’appartement le plus cher de Lisbonne

Alors même que Cristiano Ronaldo entrera dans une période sportivement charnière. Poussé à quitter Manchester United cet hiver, l’attaquant pourrait-il revenir au Sporting qui l’a formé et ainsi se rapprocher de sa future maison de « retraite » ? D’autant que si elle n’est pas terminée, il pourra toujours patienter, dans son appartement acheté à Lisbonne et là également, le plus cher de la capitale portugaise.