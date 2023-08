Combien gagne Luis Rubiales, le controversé président de la Fédération espagnole ?

Luis Rubiales, un président de fédération fortement critiqué depuis son baisé donné à une Jennifer Hermoso qui n’a rien demandé.

L’Espagne a réussi à devenir championne du monde, mais Luis Rubiales a tiré la couverture médiatique à lui, après la victoire de l’équipe dirigée par Jorge Vilda. Car le président de la RFEF, la Fédération espagnole de football, s’est retrouvé au cœur de la polémique après un baiser forcé, donné à la joueuse Jenni Hermoso.

Le salaire de Luis Rubiales fait aussi jaser en Espagne

Ses gestes et ses controverses constantes l’ont placé au centre de nombreuses informations qui ont terni son image. Les dépenses liées à des événements privés avec de l’argent de la Fédération l’ont déjà mis en ligne de mire, et sa rémunération élevée est un autre facteur qui suscite aujourd’hui l’attention. Luis Rubiales perçoit actuellement un salaire d’environ 675 761 euros, en plus de recevoir une allocation logement de 3 000 euros bruts par mois, soit un avantage annuel de 36 000 euros en plus. Ce salaire est quatre fois supérieur à celui du président du gouvernement.

un président de Fédération contesté en plusieurs points

« Il y a des gens qui me comparent au président du gouvernement et je ne sais pas pourquoi. La RFEF est une entité sportive privée, et je suis l’un de ceux qui gagnent le moins, tant quantitativement que de manière proportionnelle. Face aux mensonges et à la manipulation, nous continuerons à privilégier la rigueur », a expliqué Rubiales, en réponse aux critiques sur son salaire élevé. Depuis son qualifié inapproprié, car non consenti par l’ancienne joueuse du PSG, Jennifer Hermoso, Luis Rubiales (45 ans) est sous le feu des critiques. Bien que la joueuse ait depuis minimisé le geste des voix s’élèvent jusqu’au sein même du gouvernement pour réclamer sa démission.