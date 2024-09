Classement de la Ligue des champions selon la valeur des équipes sur le mercato

Combien valent les collectifs des clubs de la Ligue des champions 2024-2025 ?

A quel point la valorisation d’un collectif estimée sur le marché des transferts, garantie la victoire finale en Ligue des champions ? Il faudra patienter au jour du dernier rendez-vous programmé le 31 mai 2025, à l’Allianz Arena du Bayern Munich (qui sera dépourvue de son naming pour l’occasion), pour le savoir.

Mais il y a forcément corrélation entre le poids marchand d’une équipe et ses aspirations finales dans la compétition. Le Real Madrid en est l’illustration. A 1,34 milliard d’euros, son effectif estimé par la plateforme Transfermarkt est le plus cher des 36 clubs de cette édition 2024-2025 de la C1.

Real et City devant, les clubs français jouent plus modestes

Rendez-vous compte qu’il est valorisé à plus de soixante fois celui du Slovan Bratislava en Slovaquie, pour le plus modeste des engagés. Et qui suit le Real dans la liste publiée ? Manchester City. Nul autre que le club que le lauréat en 2023. Et un autre collectif à plus de 1 000 millions d’euros.

Les clubs français ne sont pas de ce rang, à l’exception quand même du Paris Saint-Germain, quatrième à 969 millions d’euros. L’AS Monaco pointe 18e (364 M€), le LOSC 24e (241 M€) et le Stade Brestois est 29e, à 107 millions d’euros.