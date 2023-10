Benzema, un business extra-sportif à 6 millions d’euros

Karim Benzema appartient au top 10 des footballeurs les mieux payés mais c’est moins pour ses affaires hors des terrains, qu’à la faveur de son énorme contrat signé avec Al-Ittihad.

S’il a quitté le Real Madrid et l’Europe du football pour un contrat financièrement record en salaire et primes, en Arabie Saoudite, Karim Benzema ne doit pas qu’à la seule pratique du ballon rond l’étendue des revenus personnels. Le terrain, avec son contrat signé avec le club Al-Ittihad, lui vaut de gagner 100 millions de dollars ou l’équivalent proche en euros, cette saison 2023-2024, selon les estimations données par Forbes.

Une saison à 106 M$ pour Benzema, dont 6 M$ de l’extra-sportif

Mais il y a en plus, d’après le magazine économique américain qui classe l’attaquant français à la quatrième place des footballeurs les mieux payés du moment dans le monde, des revenus tirés de l’extra-sportif. Des sponsors et collaborations commerciales pour l’essentiel. A Karim Benzema, elles rapportent 6 millions de dollars (5,8 millions en euros), en plus du reste.

Adidas son équipementier fidèle depuis le début

Même s’il est plus, à 35 ans, au crépuscule de sa carrière qu’à son aurore, sa valorisation a grimpé en flèche l’année dernière à la faveur de son trophée du Ballon d’or. Forbes ne donne pas les dessous de ces 6 millions, mais il ya inévitablement pour part majoritaire l’apport de son partenaire technique que la marque Adidas qui le suit depuis le début de sa carrière sans jamais l’abandonner, même au creux de la vague pour lui, entre accusations à son sujet et mise à l’index de l’équipe de France.

Un retour au classement de Forbes une décennie plus tard

C’est la première fois depuis 10 ans que Karim Benzema intègre le classement Forbes des footballeurs les mieux payés du monde. La précédente en 2013, il se classait 20e avec des revenus alors quasiment 10 fois moindre à 14,9 millions de dollars et des partenariats sportifs à l’époque noué avec Adidas, Hyundai ou EA Sports.