OL – FCSB. Ça rapporte combien un 1/4 de finale de la Ligue Europa nouvelle formule ?

L’OL vise une prime de 2,5 M€ en plus, en tentant de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

L’Olympique Lyonnais s’offre une parenthèse, dans une actualité chargée par la lourde suspension infligée à l’entraîneur Paulo Fonseca en Ligue 1, avec la Ligue Europa qui débute ce jeudi pour les huitièmes de finale. Les Gones affrontent les Roumains du FCSB, avec un match aller à disputer à l’extérieur.

Un quart qui vaut 700 000 euros de plus cette saison

L’Europe n’offre pas qu’un bol d’air frais sportif aux Lyonnais, elle aussi un viatique financier pour un club étranglé financièrement. Avec la nouvelle formule à poule unique, l’UEFA qui l »organise a revu à la hausse la grille de répartition des primes, sur la période 2024-2027. Ainsi, la saison dernière, se qualifier pour les quarts de finale assurait aux clubs concernés, un bonus de 1,8 millions d’euros.

Plus de 11 M déjà cumulés par l’Olympique Lyonnais

Cet exercice 2024-2025, il passe à 2,5 millions d’euros. Une somme à ajouter à celles cumulées depuis l’entame de la compétition. En ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, cela représente l’équivalent de 11 427 661 euros, à l’addition du bonus de participation, des primes à la performance en phase de classement, de la qualification aux huitièmes de finale et de la place au classement. Et c’est sans compter le nouveau pilier qui mixe les performances européennes sur dix ans et la part des droits TV. Cela faisant sensiblement augmenter les gains de l’OL.