Benzema n°1, les notes officielles des joueurs du Real sur FIFA 23

Benzema et Valverde, deux des joueurs du Real Madrid sur FIFA 23.

A moins de quinze jours de la sortie officielle, programmée ce 30 septembre, l’édition FIFA 23 se dévoile peu à peu, notamment sur les notes attribuées aux joueurs et joueuses qui font l’opus signé de EA Sports. Le Real Madrid est l’un des gros bras du plateau, avec son équipe fraîchement sacrée champion d’Europe. Et son probable futur Ballon d’or, qu’est Karim Benzema.

Benzema progresse de +2 sur FIFA 23

Ce dernier progresse de deux points, d’une version à l’autre de la simulation de football sur consoles. Sur FIFA 23, Karim Benzema justifie désormais d’une note de 91, la plus élevée du jeu qu’il partage notamment avec son rival du Barça, Robert Lewandowski, ou Lionel Messi et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Benzema est donc un nouveau patron de FIFA 23, mais au Real Madrid, il est des progressions encore plus significatives que la sienne : le défenseur allemand Antonio Rüdiger gagne 4 points, à 87 et l’ailier Vinicius Junior encore plus, avec un gain de 6 unités à la générale, à 86 désormais. Il est par ailleurs l’un des tops joueurs qui se bonifient le plus.

Des Français du Real Madrid qui globalement se valorisent

Du côté des joueurs français autres que Karim Benzema, la recrue de l’été, Aurélien Tchouaméni gagne un point, à 82, tout comme son camarade du milieu de terrain, Eduardo Camavinga (79), tandis que Ferland Mendy se maintient à 83 de générale.