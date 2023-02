Bayern – PSG: Le scénario du match retour selon les bookmakers

A en croire les bookmakers, le PSG concèdera un nul à Munich, qui n’y suffira pas à se qualifier.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont débuté cette semaine. Parmi les affiches les plus attendues, celle opposant le Bayern au PSG a tourné à l’avantage des Bavarois, qui se sont imposés 1-0 au Parc des Princes. Les Parisiens devront venir à bout de leur adversaire le 8 mars avec deux buts d’écart s’ils souhaitent obtenir leur billet pour les quarts de finale. Pour les bookmakers, le club de la capitale ne parviendra pas à se qualifier.

Le Bayern va éliminer le PSG selon les bookmakers

La qualification ou la crise ? Voici le scénario qui se présente pour le Paris Saint Germain. Et à en croire les bookmakers, ce sera plutôt la crise pour les hommes de Christophe Galtier. La qualification de Kylian Mbappé et ses coéquipiers est cotée à 4,8. Tandis que celle des joueurs du Bayern Munich est de 1,1. Quant au scénario, là encore, les traders ne penchent pas en faveur des Parisiens. Selon eux, l’issue la plus probable de cette rencontre est le match nul 1-1, avec une cote à 7,1. Un résultat qui éliminerait les Rouge et Bleu.

Le Bayern favori face au PSG

Le Bayern est le favori de cette rencontre. Le succès des hommes de Julian Nagelsmann est coté à 1,7 tandis que celle des Rouge et Bleu est de 3,8. Le PSG devra déjouer les pronostics s’ils souhaitent se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, la dernière fois que Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont déplacés à l’Allianz Arena pour défier le Bayern, ils s’étaient imposés sur le score de 3-2.