Bayern Munich: Salaire, contrat, ce que Thomas Tuchel a signé avec le club

Le Bayern Munich fait sa révolution et c’est assez rare, au club autrement réputé pour sa stabilité. Alors qu’il était toujours en course pour le triplé, coupe nationale, européenne et championnat, Julian Nagelsmann a été démis de ses fonctions en cette fin de semaine, avant que dans la foulée de cette première annonce, le board munichois officialise l’arrivée de Thomas Tuchel à sa place.

Le technicien allemand de 49 ans, libre depuis son éviction de Chelsea en septembre dernier, représentait une opportunité idoine, pour son nouveau club. Tuchel a paraphé un bail de deux ans jusqu’en juin 2025, et quelques mois en plus, d’ici à la fin de cette saison 2022-23 en cours. Précédemment payé 7,5 millions d’euros brut hors bonus avec le Paris Saint-Germain, puis dix avec les Blues de Chelsea (après prolongation), Thomas Tuchel devrait rester dans les mêmes eaux pour son retour au pays.

Le populaire média Bild écrit en effet à son sujet qu’il va percevoir de dix à douze millions d’euros annuels, au club bavarois, contre huit environ que gagnait celui qui occupait le poste juste avant lui, Julian Nagelsmann.

Thomas Tuchel will receive a contract until 30th June 2025 and will supervise squad training for the first time on Monday. pic.twitter.com/kXZGxHPXdB

