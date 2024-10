Ballon d’or 2024. Salaire, valorisation, les chiffres de Rodri sur le mercato

Capitaine de l’Espagne et joueur de Manchester City, Rodri a remporté le Ballon d’or 2024.

Le vainqueur n’était donc pas celui que tout désigné comme tel depuis ces dernières semaines, mais un joueur précieux sur le terrain et discret en dehors. Loin de certains codes du football moderne, notamment les réseaux sociaux qu’il ne fréquente pas. Point de Vinicius donc, mais l’Espagnol Rodri vainqueur ce lundi en soirée du Ballon d’or 2024.

Le milieu de terrain de Manchester City vit la saison de sa carrière encore jeune. A 28 ans, il double par le sacre individuel, un été débuté par un succès à l’Euro des nations. Son sacre est celui des joueurs souvent dans l’ombre sans lequel aucun titre ne se gagne. Avec Manchester City, aux ordres du stratège Guardiola, il a élevé son niveau de jeu et progressé en influence. Il est arrivé en Angleterre en 2019, en provenance de l’Atlético Madrid.

Un Ballon d’or 2024 valorisé à plus de 100 M€

Les Citizens ont versé une indemnité de 70 millions pour le recruter, il en vaut bien plus désormais. Et certainement plus encore après son sacre au Ballon d’or 2024. Crescendo, d’une estimation à une autre, le Centre international d’étude du sport (CIES) le valorisait à exactement 104,5 millions d’euros au début de l’été, il vaut 116,5 millions pour Football Benchmark et jusqu’à 130 millions du côté de Transfermarkt.

Son contrat a été prolongé en 2022 pour cinq ans, au terme du 30 juin 2027. Il vaut à l’intéressé de gagner l’équivalent de 1,1 millions d’euros brut mensuels, plus ou moins selon le taux de change monétaire de la livre sur l’euro. Il n’est même pas dans le top 5 des plus hauts salaires chez les Citizens.