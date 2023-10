Autour de l’OM, la CMA CGM dévoile son nouveau film de marque

L’OM au centre du sujet de la dernière campagne promotionnelle de la CMA CGM.

Tout ce qui les rapproche est au cours de la séquence. Voilà le sens donné au nouveau film de marque de l’armateur CMA CGM avec au centre du sujet l’Olympique de Marseille qu’il soutient depuis le début de cette saison en tant que sponsor majeur. Le film met en avant les caractéristiques et valeurs communes aux deux marques, dont la plus évidente est le territoire géographique.

Le M en fil conducteur de la campagne CMA CGM x OM

Ce sont deux des entités les plus fortes de la ville de Marseille et de tout le bassin environnant. Elles ont une même culture méditerranéenne, une même soif de réussite… Elles sont aussi en commun la lettre M qui est la composante en fil rouge de cette nouvelle campagne promotionnelle. Forcément que pour accompagner cette production au fort accent de la Provence, il fallait une équipe « made in Marseille » à la manoeuvre.

De la conception à la finalisation un projet 100% Marseille

C’est l’agence Blue Egg qui a été choisie et qui s’en félicite sur les réseau. « Blue egg est « un peu » à l’Orange Vélodrome depuis le début de la saison avec CMA CGM et l’Olympique de Marseille. Le N°3 MONDIAL du transport maritime, désormais partenaire principal de l’Olympique de Marseille, nous a confié la lourde tâche de le promouvoir au sein de l’enceinte mythique de l’Orange Vélodrome avec un film qui réunit les deux acteurs. Au-delà de la lettre, M, nous vous laissons découvrir ce qui fait battre leurs coeurs…' » peut-on lire en message pour accompagner la révélation du projet.