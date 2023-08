Au Clermont Foot le plus petit budget de la saison 2023-2024 de Ligue 1

« Plus grand, plus fort » le Clermont Foot, même avec le plus petit budget de son championnat.

Le Clermont Foot redevient le Petit Poucet de la Ligue 1, au comparatif des budgets des clubs de la saison 2023-2024. Il avait cédé la place l’exercice dernier, aux Corses de l’AC Ajaccio, mais selon le prévisionnel que donne L’Equipe à son sujet, ce vendredi, il retrouve ce rang derrière les deux promus de l’anti-chambre de l’élite, le FC Metz et Le Havre.

Un budget prévisionnel à 28 millions d’euros pour Clermont Foot

Comprenons que le club auvergnat affiche les moyens économiques les plus modestes du plateau. C’est normalement le signe d’une saison sportivement très compliquée à venir. Mais le Clermont Foot a déjà prouvé qu’avec peu, il savait faire beaucoup. C’est pourtant, à 28 millions d’euros, le budget prévisionnel le plus épais de l’histoire du CF63 ; il était de 25 millions d’euros un an plus tôt et de 20 millions d’euros, pour la première saison de l’équipe dans l’élite du football français.

Des moyens qui n’autorisent rien d’autre que de viser le maintien

Mais cet exercice 2022-2023, le FC Metz et Le Havre ont l’un comme l’autre doublé leurs budgets sur ce qu’ils étaient en Ligue 2, les premiers retrouvant la Ligue 1, avec un prévisionnel de 45 millions d’euros, les autres de 35 millions. Des moyens qui n’autorisent rien d’autres à ces trois équipes que de jouer le maintien. Et plus si affinités, Clermont en sait quelque chose après la brillante huitième place sportive du club, au terme du dernier championnat.